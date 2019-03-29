РИАМО - 29 мар. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь, температура воздуха прогреется до плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня, 29 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит от 4 до 6 градусов, по области от 1 до 6 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается западного, юго-западного направления 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

Синоптики отмечают, что такая погода неблагоприятна для тех у кого наблюдаются хронические заболевания бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата. Перепады атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих гипотонией, вегето-сосудистой дистонией.

Следует поддерживать организм лекарствами, которые назначены врачом, а также использовать народные средства, адаптогены и витаминные комплексы.