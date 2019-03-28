РИАМО - 28 мар. С 12 апреля по 25 мая социальные предприниматели Москвы и Московской области смогут пройти обучение по программе «Организация и управление в области социального предпринимательства» на базе Российского государственного социального университета, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Образовательную программу подготовил Российский государственный социальный университет (РГСУ) совместно с АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» при поддержке Минэкономразвития РФ. Программа рассчитана на малых и средних предпринимателей, осуществляющих деятельность, направленную на решение социальных проблем.

«Участники программы получат практические навыки социального проектирования и проектного управления, привлечения дополнительного финансирования и продвижения своего проекта, ведения грамотной работы с клиентами», – говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, предприниматели смогут пройти обучение на безвозмездной основе.

«Навыки, которые получат предприниматели, помогут им эффективно оптимизировать свою деятельность, найти наиболее успешную бизнес-модель развития, узнать о современных информационных технологиях, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, и в результате значительно повысить уровень своих профессиональных знаний», – сказал Хромов.

Прием документов на обучение соцпредпринимателей Москвы и Московской области будет проходить до 10 апреля.