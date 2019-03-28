РИАМО - 28 мар. С 12 апреля по 25 мая социальные предприниматели Москвы и Московской области смогут пройти обучение по программе «Организация и управление в области социального предпринимательства» на базе Российского государственного социального университета, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
Образовательную программу подготовил Российский государственный социальный университет (РГСУ) совместно с АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» при поддержке Минэкономразвития РФ. Программа рассчитана на малых и средних предпринимателей, осуществляющих деятельность, направленную на решение социальных проблем.
По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, предприниматели смогут пройти обучение на безвозмездной основе.
«Навыки, которые получат предприниматели, помогут им эффективно оптимизировать свою деятельность, найти наиболее успешную бизнес-модель развития, узнать о современных информационных технологиях, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, и в результате значительно повысить уровень своих профессиональных знаний», – сказал Хромов.
Прием документов на обучение соцпредпринимателей Москвы и Московской области будет проходить до 10 апреля.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии