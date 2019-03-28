РИАМО - 28 мар. Межрегиональный инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди» пройдет 2 апреля в столице, в музее-заповеднике «Царицыно», его ключевая цель – поддержка людей с расстройствами аутистического спектра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гостям расскажут о медицинской реабилитации людей с аутизмом. Специалисты дадут консультации по юридическим вопросам, поговорят о вопросах психологической помощи и социальной защиты.

«Когда мы задумали первый фестиваль, хотели показать, какую поддержку и помощь люди с аутизмом, их семьи могут получить уже сейчас. Мы хотели, чтобы специалисты, работающие с особыми семьями, увидели новые возможности и тоже почувствовали, что рядом есть люди, готовые подсказать, как справиться с трудной ситуацией», – сказала исполнительный директор общественной организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт» Елена Багарадникова.

На фестивале соберутся лучшие практики, помогающие людям с аутизмом и их семьям.

Кроме того, в рамках фестиваля будут работать благотворительная ярмарка инклюзивных творческих мастерских и выставка, которая расскажет об организациях, помогающих людям с расстройствами аутистического спектра.

До 14 апреля в музее-заповеднике «Царицыно» можно будет увидеть художественную экспозицию «Особый взгляд» с произведениями художников-аутистов.

Юных посетителей на фестивале пригласят попробовать свои силы в чемпионате по настольным играм, поучаствовать в театральных постановках, а также присоединиться к мастер-классам. На фестивале также подведут итоги конкурса видеороликов «История особого успеха», в котором могли принять участие семьи, воспитывающие ребенка с аутизмом.

В программе фестиваля – концерт, на котором выступят начинающие и опытные артисты, люди с особенностями и без.

В Москве, кроме музея-заповедника «Царицыно», фестиваль пройдет в Государственном дарвиновском музее, Российской государственной детской библиотеке, «Москвариуме», батутном парке «Небо».

Региональные площадки фестиваля откроются более чем в 40 регионах и 60 городах России.

Событие приурочено ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, учрежденному Организацией Объединенных Наций.