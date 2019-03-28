РИАМО - 28 мар. Студентам Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне на встрече с представителями комитета по конкурентной политике Подмосковья рассказали о профориентации и производственной практике, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Без опыта найти хорошее место довольно сложно, но вполне возможно. Главное – иметь цель и стремление постоянно совершенствоваться в выбранной профессии. Студентам Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне повезло. Представители комитета по конкурентной политике Московской области провели встречу, посвященную профориентации и производственной практике», – говорится в сообщении.

Юные специалисты узнали о специфике работы, о возможностях карьерного роста, а также о требованиях, которые предъявляются к будущим сотрудникам после прохождения практики.

«Комитет – это молодая команда. А молодые перспективные кадры нужно растить со студенческой скамьи. Не исключаю возможности, что со временем кто-то из этих ребят придет работать к нам», – отметил начальник управления подготовки и проведения конкурентных процедур Виктор Верещагин.

Комитет стал кузницей кадров для региона в части подготовки управленцев высшего звена. В ноябре 2018 года Елена Прокуратова, замещавшая в комитете начальника управления, была назначена заместителем министра здравоохранения Московской области. Тимбот Кимов и Мария Галузо, руководители контрактных служб администраций городских округов Жуковский и Котельники, заняли должности заместителей глав администраций муниципалитетов.

Также в руководстве комитета произошли важные изменения: в марте 2019-го начальник управления Вахтанг Кордзахия и его заместитель Светлана Барбашева были назначены заместителями председателя комитета.