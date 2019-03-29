РИАМО - 29 мар. Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности 13 строящихся и введенных в конце прошлого года станций московского метро планируется выполнить в 2019 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы по благоустройству пройдут у станций «Филатов Луг», «Столбово», «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», «Косино», «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Авиамоторная» и «Лефортово», а также у станций «Савеловская» и «Беломорская», которые были введены в эксплуатацию в конце 2018 года.

«Эти станции расположены преимущественно в зонах жилой застройки, где проживает более 1 миллиона человек. В районе «Авиамоторной» и «Лефортово» расположены промышленные предприятия, на которых работают более 3 тысяч человек», – пояснил Бирюков.

Он уточнил, что общая площадь благоустройства превысит 200 гектаров.

Заммэра также отметил, что сейчас подходы к новым станциям метро крайне неудобны: тротуары и проезжая часть находятся в плохом состоянии, освещение недостаточное или отсутствует, хаотичная парковка создает неудобства для пешеходов.

«При благоустройстве территорий планируется отремонтировать проезжую часть и тротуары, а для автомобилистов организовать удобные парковки. У станций метро разобьют газоны и проложат новые дорожки на месте так называемых народных троп», – подчеркнул Бирюков.

В ходе работ предусмотрено устройство небольших скверов, детских площадок и нового энергоэффективного освещения. Работы будут завершены к моменту ввода новых станций в эксплуатацию.