РИАМО – 28 мар. Бывший федеральный министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов до ареста носил костюмы стоимостью от 500 тысяч рублей, при этом Абызов следовал деловой моде и не выставлял бренды напоказ, сообщила тренд-аналитик Лина Дембикова.

Как отмечает Радио «Комсомольская правда», Михаил Абызов был вполне обеспеченным человеком: его дети владеют элитной недвижимостью в Великобритании, Италии и России. Стоимость зарубежных владений составляет не менее 750 миллионов рублей. Сам Абызов всегда выглядел скромно и одновременно очень дорого: носил пиджаки темных оттенков, белые рубашки с запонками.

«Если судить по его современному деловому гардеробу, который мы можем видеть на его работе, то адекватно можно сказать, что у него довольно неплохое чувство вкуса или он работает со стилистом. Нельзя сказать, что он выглядит супермодным или супертрендовым. Человек, который входит в список Forbes, явно носит костюмы не из Zara. Очевидно, они хороших марок. У него и ткани, и материалы, и комбинация костюма с галстуком и с рубашкой всегда хорошо продуманы. Я думаю, что это все люксовые бренды», – сказала Дембикова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Стилист также прокомментировала внешний вид Абызова в момент задержания: в коридорах Следственного комитета он появился в спортивной кепке, стеганом пуховике, толстовке из дорогой итальянской ткани и джинсах. Дембикова считает, что Абызов оделся так, будто хотел стать менее заметным.

«Если судить по внешнему виду Абызова, который мы видим на задержании, то видно, что он очень хорошо зарабатывает, ходит в кэжуальной одежде. Такой расслабленный стиль, чтобы быть не сильно заметным. При этом он выглядит ухоженным. Видно по швам и по посадке, что это дорогие вещи», – отметила специалист по стилю.

При этом из общей картинки сильно выбивались часы, которые обычно выдают статус их обладателя. Очень часто Абызов, будучи министром, позировал в дешевых электронных часах на металлическом браслете. Издатель журнала «Мои часы» Вячеслав Медведев оценил старые фото экс-чиновника.

«Судя по всему, Абызов был не столько любителем роскоши, сколько любителем функциональных вещей. Насколько я могу видеть по фотографиям, на одной из них он в стальном Rolex, то есть не сильно дорогом. Хотя стальной Rolex вещь гораздо более раритетная, чем золотой. На двух фотографиях он в Casio, хотя и у них есть модели за несколько десятков и даже сотен тысяч рублей», – отметил Медведев.

Михаила Абызова арестовали до 25 мая по обвинению в хищении 4 миллиардов рублей у ряда российских энергетических компаний в 2011–2014 годах. По данным СК, Абызов и его сообщники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов, полученные преступным путем деньги они вывели за рубеж. Абызов свою вину в хищениях не признает.

Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года. До января 2012 года был председателем совета директоров бизнес-группы RU-COM, а также входящей в ее состав крупнейшей инжиниринговой компании России ОАО «Группа Е4», но после назначения на должность советника президента России оставил эти посты.