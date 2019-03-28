РИАМО - 28 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье готовится к проведению субботника, традиционно такие мероприятия проходят на высоком организационном уровне, он также поблагодарил жителей региона за постоянное участие в мероприятиях.

«Субботник – вещь нам хорошо известная с детства, в этом плане ничего не меняется. Единственное, что мы стараемся отбрендировать, сделать это мероприятие веселым, интересным, содержательным. Конечно, и школы, и трудовые коллективы, и управдомы нам очень помогают, потому что они собирают, консолидируют весь двор на то, чтобы после зимы помыть, отмыть, покрасить все то, что должно радовать глаз. Поэтому к субботнику мы готовимся», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что традиционно субботники проходят на очень высоком организационном уровне. Губернатор также поблагодарил жителей региона за участие в субботниках.

«Я осень надеюсь, что майские праздники, День Победы мы встретим в чистом, благоустроенном, радующем глаз Подмосковье, начиная с подъездов и заканчивая нашими лесами, общественными пространствами», – добавил губернатор.

Субботники пройдут в каждом подмосковном парке, однако основные парковые площадки выбраны в Красногорске, Дмитрове, Одинцове и Балашихе.

С 30 марта по 20 апреля в Московской области продлится месячник благоустройства, который начнется с парада коммунальной техники в муниципалитетах. Муниципальные субботники состоятся 30 марта, 6 и 13 апреля. Общеобластная уборка пройдет в Подмосковье 20 апреля.

В ходе весенних субботников на территории региона планируется высадить 27 тысяч саженцев деревьев и кустарников, среди них рябина, липа, остролистный клен и сирень.