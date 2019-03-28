РИАМО - 28 мар. С начала текущего года в регионе проведено уже 10 Дней открытых дверей Московского областного единого информационно-расчетного центра (МосОблЕИРЦ), одной из актуальных тем мероприятий стала оплата услуг по вывозу мусора, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Помимо сотрудников и руководителей МосОблЕИРЦ, в Днях открытых дверей принимают участие представители министерства ЖКХ, органов местного самоуправления, управляющих компаний.

«Сотрудники МосОблЕИРЦ рассказывают жителям о составляющей тарифа услуги по вывозу мусора, информируют, в каких случаях возможны перерасчеты по услуге, кто имеет право на льготы, дают индивидуальные консультации. Кроме того, до жителей доводят общую информацию о новых правилах обращения с отходами», – сказал Пестов.

Тариф зависит от площади квартиры или частного дома, а также территории-кластера, в которой размещен муниципалитет. Скидки на услугу предоставляются собственникам частных домов в селах и СНТ, а также лицам, проживающим в двухкилометровом радиусе от мусорных полигонов и других объектов обращения с ТКО.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области проводится масштабная разъяснительная работа, касающаяся новой схемы обращения с коммунальными отходами. Один из форматов такой работы – Дни открытых дверей.

В начале марта во всех муниципалитетах прошел единый День разъяснения жителям порядка формирования тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов. Кроме того, эта тема стала основной в рамках весеннего Дня открытых дверей в управляющих компаниях.

Дни открытых дверей МосОблЕИРЦ в 2019 году провели в городских округах Долгопрудный, Звенигород, Красноармейск, Котельники, Одинцово, Озеры, Протвино, Раменское, Руза, Электрогорск.

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