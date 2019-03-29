РИАМО - 29 мар. В Одинцовском округе в пятницу стартует проект «Театральные уроки в Подмосковье», уже запланировано проведение десяти таких уроков, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Московской области в Год театра стартует проект «Театральные уроки в Подмосковье». Он проходит при поддержке Российского института театрального искусства – ГИТИСа. В рамках театральных уроков мастера ГИТИСа будут рассказывать подмосковным школьникам об истории театра и театральных профессиях. Уже запланировано проведение десяти подобных уроков – они также будут транслироваться и в другие школы в режиме онлайн», — сказала Забралова.

Она добавила, что запуск проекта состоится на базе гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцовском округе.

По словам министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой, проект «Театральные уроки в Подмосковье» станет постоянным, а число уроков будет увеличиваться.

«Для нас принципиально важно, что проект запущен в партнерстве с ГИТИСом. Наши ребята получат не только знания об истории русского и мирового театра, но и встретятся с педагогами прославленного вуза. Откроет театральные уроки лекция ректора ГИТИСа, известного театроведа Григория Заславского. Уверена, что интерес у наших школьников вызовет не только материал урока, но и форма общения лектора с аудиторией», — добавила Ширалиева.

Министр отметила, что реализация этого проекта — прекрасная возможность для развития творческого потенциала подмосковных школьников.