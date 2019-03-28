РИАМО - 28 мар. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело в отношении членов банды, обвиняемых в убийстве главы Сергиева Посада, директора Научного центра при Минюсте РФ и в других особо тяжких преступлениях, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении лидера и восьми членов банды, действовавшей многие годы на территории нескольких регионов Центральной России. Дело будет направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

С 1998 по 2011 год члены банды под руководством Константина Пискарева совершили убийства 21 человека, в том числе главы городского поселения Сергиев Посад Сергея Душко, директора Научного центра правовой информации при Минюсте России и оперуполномоченного УВД по ЦАО Москвы.

Кроме того, они покушались на убийство еще четырех человек, а также совершали другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Деятельность банды характеризовалась устойчивостью, вооруженностью, строгой дисциплиной, тщательной подготовкой, планированием преступлений и конспирацией. Это помогало злоумышленникам до 2016 года избегать задержания», – отмечается в материале.