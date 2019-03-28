РИАМО - 28 мар. В Пестовском парке, который располагается в подмосковной Балашихе, летом планируют завершить работы по благоустройству, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Уже сейчас там идут работы, и в июне будет открытие Пестовского парка», – сказал Хайкин в эфире телеканала «360».

Он отметил, что также в этом году в Балашихе планируют приступить к созданию дополнительной набережной рядом с парком «Пехорка».

«Во всех городах мы будем уделять большое внимание благоустройству. Это или муниципальная, или региональная и даже совместно с федералами программа, которая позволит нам обеспечить значительные изменения», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В целом в Московской области в текущем году запланировано провести работы по благоустройству 15 парков, с 2019 по 2024 год планируется благоустроить 75 парков региона.