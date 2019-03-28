РИАМО - 28 мар. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал виновника ДТП в Москве на Можайском шоссе, где погибли женщина и ребенок, добровольно явиться в полицию.

В ночь с 24 на 25 марта на 16-м километре Можайского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen на скорости протаранил автомобиль «Нива». В результате аварии погибли женщина и ее 14-летняя дочь, мужчину-водителя госпитализировали. За рулем иномарки находился ранее судимый чеченец Муслим Джамбеков, который скрылся с места аварии.

«Я призвал руководство правоохранительных органов ЧР принять исчерпывающие меры для установления места нахождения и задержания Муслима Джамбекова, если он каким-то образом приехал в Чечню. Данный вопрос у меня на особом контроле», – написал Кадыров на странице «ВКонтакте».

Глава республики также обратился к Джамбекову, призвав его «отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род».

«Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Если же за рулем находился другой человек и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится! Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительно явиться в полицию, где бы ты ни находился. <…> Считаю необходимым тебя также предупредить, что не прекратим твои поиски, если даже не будут искать правоохранительные органы» – заявил Кадыров.

Ранее следователи инициировали передачу возбужденного уголовного дела из органов полиции для расследования в ГСУ Следственного комитета по Москве.