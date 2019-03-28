РИАМО - 28 мар. В деревне Путилково городского округа Красногорск в течение недели заменят 16 автобусов, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

«На сегодня уже согласовано с Москвой и дано поручение перевозчику заменить 16 автобусов малого класса, которые работают на этом маршруте (в Путилкове – ред.) на средний класс. Это увеличит провозную способность для пассажиров более чем в два раза», – сказала Кротова в эфире телеканала «360».

Она отметила, что замена автобусов начнется с 29 марта и завершится в течение недели.

«Центр управления регионом, о котором мы говорили, в том числе его задачей является быстрое решение таких проблем, вместо малых автобусов ставить большие», – добавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в регионе. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни Московской области. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных, а также с городских порталов.