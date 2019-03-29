РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 мар. Во Дворце культуры Балашихи в пятницу пройдет городской фестиваль творчества для людей с ограниченными возможностями, вход на мероприятие будет свободным, сообщается на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии примут участие местные жители от 6 до 45 лет. Они представят свои работы и номера в различных направлениях: изобразительное и декоративно-прикладное творчество, вокал, хореография, фотосъемка и так далее.

«Двадцать девятого марта в 16:00 приглашаем вас на VII Открытый городской фестиваль творчества «Мы все можем!» для людей с ограниченными возможностями. Вход свободный», – говорится в сообщении.

Фестиваль состоится в концертном зале Дворца культуры «Балашиха» по адресу: Московский проезд, дом №9.

Городской фестиваль «Мы все можем!» призван выявить талантливых людей с ограниченными возможностями, помочь им проявить и реализовать свой творческий потенциал.