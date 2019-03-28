РИАМО - 28 мар. В городском округе Бронницы проходит семинар-стажировка по обмену инновационным опытом организации системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образованиях, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Бронницы.

Семинар «Организация работы в муниципалитете с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с заболеваниями аутистического спектра» в гимназии имени А.А. Пушкина организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и администрацией округа Бронницы.

«В рамках мероприятия состоялась выставка-презентация социального проекта «Все – за одного!» по оказанию комплексной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, с активным включением родителей в развивающий и реабилитационный процессы», – говорится в сообщении.

Также организованы тематические площадки, представляющие работу учреждений социальной направленности.

В торжественном открытии семинара-стажировки приняли участие представители образовательных учреждений и сферы социального обслуживания из 20 регионов России.

«Все, что связано с детством, все, что связано с теми проблемами детства, которые сегодня существуют, – мы решаем вместе, и для нас ценный опыт всегда очень полезен и нужен», – рассказал глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.

Помимо докладов, для гостей была организована культурная программа, демонстрирующая социальные практики по адаптации детей с ОВЗ к дошкольной образовательной организации и вовлечению родителей в процесс по развитию речи у детей-логопатов на базе городских дошкольных учреждений.

На следующий день семинара-стажировки запланированы посещения учреждений системы поддержки детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и подведение итогов мероприятия.

Бронницы два года подряд занимал третье место среди городов с населением от 20 до 100 тысяч человек по итогам Всероссийского конкурса «Город детей – город семей», получая право на гранты и субсидии для поддержки детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2018 году Бронницы занял 1-е место среди городов с населением от 20 до 100 тысяч человек.