РИАМО - 28 мар. Порядка 60 тысяч человек посетили выставку «Стиль Фаберже» в «Новом Иерусалиме», по уровню посещаемости выставка приблизилась к московским, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«И конечно, фурор, и самое высокое достижение – у нас была выставка «Фаберже». Ее посетило порядка 60 тысяч человек, это много. Для примера, московские выставки посещают 100–120 тысяч человек. Поэтому мы уже приближаемся к таким знаковым цифрам», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, музей «Новый Иерусалим» должен стать популярным и доступным для всех жителей Подмосковья.

«Мы стараемся каждую следующую экспозицию сделать еще более интересной, более познавательной, запоминающейся», – сказал Воробьев.

Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» стала первым столь масштабным проектом, представляющим не просто отдельные предметы, а рассказывающим об истории развития дома Фаберже. На ее торжественном открытии в декабре присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» связан с уникальным памятником – Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание «Нового Иерусалима» составляет более 180 тысяч единиц хранения, коллекции отражают историческое и культурное развитие Московского региона начиная с его заселения и до наших дней.