РИАМО - 28 мар. В Подмосковье предусмотрена большая программа по капитальному ремонту школ, в этом году отремонтируют 24 школы, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Школы, которые построены в прошлом веке, тоже нуждаются в заботе, и у нас предусмотрена большая программа, трехлетняя, капитального ремонта. В 2019 году мы планируем 24 школы отремонтировать. Мы выделили дополнительные деньги, чтобы 24 самые сложные, запущенные, долго не видевшие ремонта школы поставить в приоритетном порядке, чтобы они тоже радовали глаз», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, образование – приоритет в развитии Подмосковья.

«Образование – наш приоритет, мы большое внимание уделяем и строительству новых современных комфортных школ, и разворачиваем новую программу капремонта. Я очень надеюсь, что и родители, и сами дети оценят эту программу, потому что все мы хотим, чтобы и форма, и содержание были на высоком уровне. Задача нашего Подмосковья – соответствовать и своевременно инвестировать в образование, в школы», – сказал Воробьев.