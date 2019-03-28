РИАМО - 28 мар. Строительство 50 новых школ стартует в Подмосковье в последних числах апреля, завершить работы планируют к сентябрю следующего года, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас самый быстрорастущий регион, Москва и Московская область, и мы должны успевать строить школы. Мы много и часто говорим о том, что у нас амбициозная программа, настолько, что в последних числах апреля мы заложим 50 новых школ. Строительство 50 новых школ должно снять напряжение там, где школ или нет вообще, или есть вторая смена», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор подчеркнул, что строительство новых школ - это очень чувствительный проект для Московской области. Региону важно инвестировать в образование.

«Мы стараемся подобрать самых лучших, надежных строителей, чтобы они 1 сентября 2020 года сдали все эти школы», - добавил Воробьев.