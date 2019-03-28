РИАМО - 28 мар. Экономика Московский области показывает высокие темпы развития с начала 2019 года, зафиксировано небольшое опережение, впоследствии при таком развитии появятся дополнительные деньги, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас за три месяца неплохие результаты по экономике, мы идем с небольшим опережением, если такой темп мы выдержим до конца года, у нас появятся дополнительные деньги», – сказал Воробьев в эфире телеканала 360.

Губернатор уточнил, что дополнительные деньги направят тем, кто в этом нуждается больше всего.