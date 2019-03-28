РИАМО - 28 мар. Финская компания Huhtamaki, которая является ведущим специалистом по производству пищевой упаковки для продуктов питания, напитков и одноразовой посуды, планирует расширить свое производство на территории Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Когда прошло три месяца раздельного сбора мусора, мы видим большое количество дополнительного сырья, которое может и будет перерабатываться, в том числе и на этом заводе (Huhtamaki - ред.). В этой связи компания Huhtamaki вкладывает дополнительные 3 миллиарда рублей для того, чтобы расширить свое производство и для того, чтобы получать дополнительное сырье по раздельному сбору мусора и перерабатывать его в полезные фракции», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он также добавил, что синих контейнеров для раздельного сбора мусора региональные операторы закупают больше, чем планировалось изначально.

На предприятии Huhtamaki будет запущено производство одноразовой пластиковой и бумажной посуды, лотков из формованного бумажного волокна, гибкой упаковки.

С 1 января текущего года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.