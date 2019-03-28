РИАМО - 28 мар. В Московской области родители смогут оформить документы на рождение ребенка в течение четырех дней после родов, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Что мы хотим сделать, мы хотим благодаря ЦУР (Центр управления регионом – ред.) – пока мама лежит, наша задача, чтобы на четвертый день выдать все восемь документов, чтобы не нужно было никуда бегать», – сказал Воробьев в эфире телеканала 360.

Такую практику внедрят в Московской области в каждом родовспомогательном учреждении, подчеркнул губернатор.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в регионе. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни Московской области.