РИАМО - 28 мар. Младенческая смертность в Подмосковье продолжает снижаться, во многом этому способствует высокотехнологичная помощь, организованная в регионе, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас каждый год младенческая смертность снижается, сегодня на уровне 3,8–4 промилле находится. Это хорошее, очень важное достижение. Очевидно, что смогли мы его достичь благодаря президентской программе по строительству перинатальных центров, высокотехнологичного оборудования», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он уточнил, что высокотехнологичная помощь позволяет спасать младенцев от 500 граммов. Кроме того, по словам Воробьева, в перинатальные центры привлекают лучших специалистов.