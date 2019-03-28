РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мар. В четверг в подмосковном Королеве разводом коммунальной техники дали старт месячнику по благоустройству, мероприятие состоялось на территории ООО «Автобытдор», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

На параде коммунальной техники показали все виды машин. Каждый год муниципалитеты области проводят развод техники для того, чтобы мобилизовать все силы по наведению порядка.

«Мы находимся на предприятии «Автобытдор» и здесь представлено 70 единиц техники, всего в городе подготовлено 200 единиц техники для предстоящего месячника. Мы ежегодно получаем поддержку в этом деле от губернатора», – сказал глава городского округа Александр Ходырев.

В ходе месячника благоустройства работы будут проводиться ежедневно. Порядок наведут в парках, дворах, на вылетных магистралях, пляжах, памятниках и мемориалах, а также на территориях учреждений.

Также в рамках месячника в Королеве 30 марта, 6 и 13 апреля состоятся субботники. Общеобластная уборка пройдет в Подмосковье 20 апреля.