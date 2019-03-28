РИАМО - 28 мар. Специальные наборы «Я родился в Подмосковье» начнут дарить с сентября, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы не хотим оставаться в стороне, такой роскошный подарок мы планируем начать вручать с 1 сентября, так что те, кто планируют родить ребенка, добро пожаловать в Подмосковье, мы не только предоставим высококлассную медицинскую помощь, но и сделаем важные приятные презенты», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор поручил с 1 сентября обеспечить все родильные дома наборами.