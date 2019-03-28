РИАМО - 28 мар. В конце апреля в подмосковных Химках начнется строительство крупного завода по производству японских грузовиков Hino, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Документ действительно есть (о начале строительства - ред.). Он пришел буквально если не вчера, то позавчера вечером – приглашение на закладку камня. Японцы, как известно, очень долго запрягают, но приняв решение, очень быстро реализуют проекты. Проект строительства завода начнется буквально в конце апреля. 24 апреля меня пригласили на закладку камня», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что производство составит около 3 тысяч грузовиков.

«Уже через год наша задача приехать на открытие этого завода, и соответственно, эти высококачественные, признанные во всем мире среднетоннажные грузовики, должны будут выпускаться у нас в Химках, в Подмосковье», – заключил Воробьев.

Будущий завод разместят на участке площадью более 5 гектар, его производственная мощность составит 2 тысячи автомобилей в год. Благодаря проекту в регионе создадут порядка 50 рабочих мест. При этом объем инвестиций в проект составляет около 17 миллионов долларов.