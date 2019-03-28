РИАМО - 28 мар. Подмосковные власти планируют построить новое направление Щелковского шоссе за 3-4 года, решив таким образом проблему с постоянными пробками на трассе, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача была - получить поддержку Дмитрия Анатольевича Медведева (премьер-министр РФ – ред.) по строительству Щелковского шоссе, это 19 километров, это 37 миллиардов рублей, и одно и второе не составляет особых проблем осуществить, главное - определиться с границами парка «Лосиный остров». И первое, что мы сделали, понимая, что экологи и жители беспокоятся о состоянии леса и парка - добавили порядка 2 тысяч гектаров к «Лосиному острову», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор подчеркнул, что строительство нового направления Щелковского шоссе позволит кардинально изменить ситуацию с пробками - сегодня в заторах на Щелковском шоссе каждый день стоят 126 тысяч автомобилей, дорога перегружена в три раза.

«Я очень надеюсь, что мы в максимально короткие сроки, за 3-4 года, эту проблему решим», - отметил Воробьев.

Ранее на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о необходимости строительства нового направления Щелковского шоссе - одной из самых загруженных трасс в регионе. Появления новой дороги ждут жители всей восточной части Московской области. Проект строительства предполагает изменение границ национального парка «Лосиный остров».

Площадь изымаемой территории «Лосиного острова» составляет примерно 120 гектаров, однако проектом строительства трассы предусмотрено увеличение общей площади парка почти на 2 тысячи гектаров. Это произойдет за счет присоединения к «Лосиному острову» более 1,1 тысячи гектаров из состава Горенского участкового лесничества Ногинского филиала ГКУ «Мособллес» и территории Монинского участкового лесничества Московского лесничества Минобороны России ‎площадью 720 гектаров.