РИАМО - 28 мар. На Всемирной промышленной выставке в Ганновере, которая пройдет с 1 по 5 апреля, Москва планирует привлечь новых западных инвесторов, которые будут создавать производства на территории столицы, сообщил в четверг руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Мы едем туда (на Всемирную промышленную выставку в Ганновере – ред.) потому, что это для нас важная площадка для проведения переговоров. Именно там мы надеемся повысить количество и качество западных инвесторов, которые придут на московские площадки и будут создавать свое производство», – сказал Прохоров в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что выставка в Ганновере – это площадка, на которой можно будет обменяться достижениями, мнениями и тенденциями в области промышленности.

«У немцев большой запрос, например, в строительстве насосных заводов в Москве, строительстве заводов по изготовлению измерительных приборов. <…> Это для нас серьезная платформа и площадка для того, чтобы найти инвесторов», – добавил Прохоров.

По его словам, на выставке также будут представлены достижения пищевой промышленности российской столицы.

«Придумали такую штуку, что мы из московских продуктов постараемся сделать блюда высокой кухни. Например, одно из них звучит так: «Канапе на бородинском хлебе с муссом из печени трески», – заявил Прохоров.