РИАМО – 29 мар. Российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» опубликовал финансовые результаты 2018 года, провайдер увеличил выручку до 2,72 миллиарда рублей (с НДС) против 2,25 миллиарда рублей в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«За прошлый год «Манго Телеком» представил несколько крупных решений: сервис видеоконференцсвязи (впервые для российского рынка стал доступен на базе облачных АТС), платформу сквозной аналитики, облачный контакт-центр», — говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор «Манго Телеком» Дмитрий Бызов, компания стремится к тому, чтобы бизнес получал с ее помощью лучшие возможности для организации своих коммуникаций и процессов, при этом решения «всегда остаются доступными малым и даже микропредприятиям».

Компании среднего и крупного сегмента занимают в клиентской базе оператора 8%.

«В структуре выручки получила отражение программа регионального развития. За 2018 год «Манго Телеком» вдвое увеличил территорию присутствия: сервисы Mango Office появились более чем в 30 городах, всего у оператора более 60 городов присутствия», — добавляется в сообщении.

Основную выручку для «Манго Телеком» генерируют московские клиенты, но уже 4 рубля из каждых 10 компания получает из других городов.

На протяжении последних лет «Манго Телеком» — ведущий российский оператор облачных коммуникаций. Согласно данным агентства J’son & Partners Consulting, на долю «Манго Телеком» приходятся 30% абонентов платформ облачной телефонии и 36% совокупной выручки всех игроков этого рынка.