РИАМО - 28 мар. Работа Центра управления регионом позволит сделать жизнь в Подмосковье удобней благодаря качественному решению повседневных проблем, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня Центр управления регионом - это офис, где быстро, качественно решаются самые злободневные вопросы: запись к врачу, порядок на дороге, запись в школу или детский сад, уборка мусора, жалобы в соцсети. Все это находится здесь - в Центре управления регионом. Мы все знаем, что происходит у нас в области, мы быстро решаем, и самое главное, стремимся сделать так, чтобы жалобы больше не возникали», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам губернатора, в настоящий момент в ЦУР работают порядка 90 специалистов.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в регионе. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни Московской области. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных, а также с городских порталов.

Как рассказала заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Светлана Аипова, по поручению сотрудников ЦУР дорожные службы муниципалитетов активизировали работу по оцифровке и ремонту ям.

«За вчерашний день мы получили снижение по жалобам по ямочному ремонту на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели», – сказала Аипова.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в регионе. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни Московской области. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных, а также с городских порталов.