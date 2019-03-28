РИАМО - 28 мар. Мусорный полигон «Царево» в Пушкинском районе Подмосковья рекультивируют в 2019–2021 годах, на эти цели из федерального, областного и местного бюджетов выделили более 4 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В четверг комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провел выездное заседание на тему: «Соблюдение требований природоохранного законодательства при рекультивации полигона ТКО «Царево». Данный полигон эксплуатировался с 1985 года, с 2017 года объект закрыт.

«Полигон закрыт и находится под охраной, как мы убедились: отходы не завозятся. Но ситуация такова, что его необходимо рекультивировать в самое ближайшее время. Присутствует характерный запах. Площадь полигона более 21 гектара, масса захороненных за несколько десятилетий отходов более 4 миллионов тонн», – отметила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Мероприятия по рекультивации будут произведены в 2019–2021 годы. Сроки реализации – 21 месяц. Финансироваться работы будут из федерального, областного и местного бюджетов в объеме свыше 4 миллиардов рублей.

В 2018 году была разработана проектно-сметная документация по рекультивации полигона, пройдены все необходимые экспертизы. Полигон включен в Государственную программу «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017–2026 годы».

«Согласно проекту для выполаживания существующих откосов и очистки территорий за границами земельных участков необходимо переместить 1 миллион тонн отходов. Нужно понять, насколько это усугубит ситуацию с запахом – впереди у нас теплое время года. Жители должны знать, к чему им готовиться», – отметила Полякова.

Проектом предусмотрены сбор и утилизации фильтрата и биогаза – активная дегазация.

Депутаты также посетили мусоросортировочный комплекс ООО «Экон», который работает с 2003 года.

«В 2008 году введена в эксплуатацию мусороперегрузочная станция с участком предварительной сортировки и отбора крупногабаритного мусора мощностью 100 тысяч тонн в год. С 2014 года на земельном участке площадью 6 гектаров в промышленной зоне в районе села Рахманово ведется проектирование и строительство комплекса глубокой переработки отходов производства и потребления мощностью 350–400 тысяч тонн в год», – рассказал глава Пушкинского района Евгений Жирков.

В регионе уже успешно работают три комплекса по переработке отходов. Еще девять будут запущены до конца этого года.

«Сегодня перед нами стоит задача не просто провести рекультивацию всех закрытых полигонов. Необходимо снизить захоронение отходов в Подмосковье минимум в два раза. Поэтому теперь мы стараемся в свои выездные заседания включать осмотр предприятий по переработке отходов», – подчеркнула Полякова.