РИАМО - 28 мар. В Сергиево-Посадском районе и Домодедове прошли семинары для руководителей и ветеринарных специалистов сельскохозяйственных организаций, посвященные теме кормления и содержания крупного рогатого скота, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Первый семинар прошел на базе СПК «Зубцовский» Сергиево-Посадского района, второй – в ЗАО «Племзавод «Повадино» в Домодедове. Тема семинаров: «Организация полноценного кормления и содержания высокопродуктивного крупного рогатого скота, а также организация его воспроизводства».

«Во встречах приняли участие руководители и зооветеринарные специалисты сельскохозяйственных организаций из 24 муниципальных образований Подмосковья. В диалоге участвовало свыше 120 человек», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он уточнил, что семинары организованы и проведены сотрудниками Минсельхозпрода региона. С докладами на встречах выступали ведущие ученые из академий имени Тимирязева, Скрябина, многих других ведущих сельскохозяйственных вузов страны.

«На семинаре рассматривались вопросы организации полноценного кормления молочного скота, соблюдения технологии приготовления кормов с высокой энергетической ценностью, профессиональной переподготовки и повышения квалификации в животноводстве», – отметил Разин.

По словам министра, также обсуждались организационные и практические мероприятия по повышению эффективности воспроизводства молочного скота и комплекс мероприятий по оздоровлению хозяйств без применения антибиотиков.

«Хочу отметить, что на семинарах было уделено большое внимание вопросам развития мясного скотоводства Московской области с использованием генетического материала бело-голубой бельгийской породы крупного рогатого скота», – подчеркнул Андрей Разин.

Он уточнил, что подобные встречи проходят в регионе на регулярной основе. Их цель – донести знания о том, как можно быстро и эффективно добиться повышения молочной продуктивности и укрепления здоровья коров, познакомиться с новыми трендами по снижению затрат на содержание и лечение сельскохозяйственных животных.