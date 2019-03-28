РИАМО - 28 мар. Минэкологии Подмосковья выделили 22,1 миллиона рублей на изыскательские работы на закрытом полигоне «Левобережный» в Химках, его необходимо исследовать для разработки проекта рекультивации, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Левобережный» был создан в 1970 году, а закрыт лишь в 2012-м. Его площадь – 37 гектаров, масса накопленных отходов – 8,9 миллиона тонн. Расстояние от полигона до ближайшей жилой застройки – около 500 метров. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям в течение 2019 года подготовить проект рекультивации полигона.

«Я считаю, что мы проведем все исследования в течение двух месяцев. Затем приступим к проектированию и подадим заявку на софинансирование рекультивации из средств федерального бюджета. Сейчас такие проекты финансируются по схеме: 54% – федеральные деньги, 46% – средства региона. Рекультивация «Левобережного» улучшит жизнь свыше миллиона жителей Москвы, Химок и Долгопрудного», – сообщил заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

До этого рекультивировать полигон предполагалось за счет средств инвестора – АО «Промышленная компания «ЭКО». Однако общество так и не разработало программу рекультивации и не определило источники финансирования. Поэтому администрация Химок прекратила сотрудничество с АО. Теперь необходим проект рекультивации, разработанный на основе проектно-изыскательских работ, которые начнутся в ближайшее время.

В ходе проектно-изыскательских работ будут проведены аэросъемка, исследование методом георадара, газогеохимические изыскания и инженерно-геодезическая съемка.

Кроме того, в течение года будет вестись экологический мониторинг: контроль загрязнения воздуха с девяти автоматических постов, проверка качества подземных вод и контроль качества воды реки Бусинки, протекающей около полигона.