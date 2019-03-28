РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 мар. Выездное совещание по проверке содержания территорий провели на Проспекте Ленина в Балашихе, подобные мероприятия будут проводиться еженедельно в разных микрорайонах горокруга, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Мы начинаем серию выездных совещаний по содержанию территорий. Глава города (Сергей Юров - ред.) поставил задачу проводить выездные штабы в центральных микрорайонах города, чтобы мы могли наглядно, с представителями различных служб смотреть, как территория содержится, убирается, как ремонтируются дороги, ямы, дворы. Сегодня (28 марта - ред.) мы провели проверку на центральной улице нашего города – Проспекту Ленина и посмотрели площадь Славы в рамках подготовки к празднованию Дня Победы», – сказал первый заместитель главы администрации Балашихи Алексей Коваль.

Он добавил, что выездные совещания по проверке содержания территорий Балашихи будут организованы еженедельно. Следующее совещание проведут в микрорайоне Южный.

«Весь город должен быть приведен в порядок. Покраску бортового камня, ямочный ремонт, восстановление тротуаров, приведение в порядок аллеи Героев планируем завершить до 1 мая», – пояснил Коваль.

Открытием сезона субботников станет парад спецтехники, который проведут на площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ляпкина 30 марта.

Федеральные трассы начнут убирать 6 апреля, а лесные территории – 13 апреля. Главный общеобластной субботник проведут в Пестовском парке Балашихи 20 апреля. В ходе проведения субботников на территории горокруга уберут леса, парки, скверы, дворы, отремонтируют и покрасят детские площадки, архитектурные элементы, газонные ограждения и выполнят другие работы.