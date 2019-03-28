РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. В подмосковном Подольске для проведения первого весеннего субботника, который пройдет 30 марта, подготовили около тысячи грабель, более 1,5 тысячи лопат и более 8,6 тысячи мешков для мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Тридцатого марта, а также 6, 13, 20 апреля в Подольске в рамках месячника по благоустройству состоятся традиционные весенние субботники. 20 апреля состоится общеобластной субботник. Основное внимание в ходе его проведения в горокруге Подольск будет уделено благоустройству вылетной магистрали – Старосимферопольское шоссе (проспект Ленина – улица Большая Серпуховская – Симферопольское шоссе до границы с Чеховом).

«Для проведения первого субботника 30 марта подготовлено около 1 тысячи грабель, около 900 метел, более 1,5 тысячи лопат, более 8,6 тысячи мешков для мусора и более 7,7 тысячи перчаток», – говорится в сообщении.

Первый субботник 30 марта в Подольске откроется парадом коммунальной техники. В 09:00 колонна пройдет по улице Высотная.

Основными местами проведения первого субботника в Подольске будут микрорайоны Центральный, Заречный – Силикатная, Восточный, Выползово, Силикатная-2, Красная горка, Зеленовский, Северный и Южный, Кутузово, Шепчинки, Межшоссейный, Высотный (центральная площадка – лесопарк «Дубки»), Парковый, Ивановский, Фетищево и другие. В Климовске основной площадкой будет территория бывшего детсада в юго-западной части «Гривно» (улица Школьная, дом №21А. В микрорайоне Кузнечики – пешеходные зоны и дороги по улицам Генерала Варенникова, Генерала Смирнова, Генерала Стрельбицкого.

Помимо этого, в микрорайоне Львовский уборка будет проводится в сквере у ДК «Металлург», в микрорайоне Дубровицы – на центральной аллее поселка и на Певческом поле. В микрорайоне Лаговский – на улице Большая Серпуховская, а в микрорайоне Стрелковский – в деревне Федюково, по улице Строителей, у домов №№20, 21 и в поселке Быково на улице Центральная, у дома №5.

«Глава Подольска Николай Пестов призвал руководителей в ходе субботников обратить особое внимание на парковые зоны в Подольске – «Дубки», «Елочки», «Березки», парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, в микрорайоне Климовск – «Дубки» и «Дубрава», а также улица Театральная от Симферопольской аллеи», – отмечается в сообщении.

Руководитель муниципалитета отметил также, что дорога в Дубровицах имеет прямое отношение к акции «Чистая река» и поручил организаторам мероприятия включить ее в план проведения работ.