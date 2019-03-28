РИАМО - 28 мар. Экскурсии по крупнейшим промышленным предприятиям Москвы планируют проводить на постоянной основе в рамках акции «Открой#Моспром», которая впервые проходит в столице с 28 по 30 марта, сообщил в четверг руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Мы видим востребованность в акции («Открой#Моспром» – ред.). Это будут системные мероприятия, направленные на открытие дверей заводов. Многое будет зависеть от производственного графика завода, поэтому мы стараемся подстраиваться, но естественно, я думаю, что удобно будет посетителям прийти в пятницу, субботу, воскресенье», – сказал Прохоров в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что акция «Открой#Моспром» стартовала в столице 28 марта, в ней принимают участие 11 промышленных предприятий.

«Это акция для всех желающих москвичей, для молодых специалистов, для тех, кто, возможно, задумывается о смене отрасли в промышленности. Самое главное это (необходимо – ред.) для популяризации промышленности и для популяризации профессии», – добавил Прохоров.