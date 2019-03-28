РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 мар. Музыкальный театральный коллектив «Дети Мельпомены» из детской школы искусств №7 Балашихи завоевал Гран-при VIII международного фестиваля «Театральные ассамблеи», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в городском округе в три этапа и собрал около 1 тысячи участников. В фестивале приняли участие российские коллективы и отдельные исполнители. Выступили артисты из Армении, Чехии, Израиля, Китая, Анголы, Вьетнама, Японии и других стран.

«На конкурсе мы показали музыкальную фантазию по «Петербургским повестям» Гоголя, метафорам Мейерхольда на музыку Шнитке. Все эти авторы в 2019 году – юбиляры. При подготовке переработали большое количество материала. На экране мы показали иллюстрации Саввы Бродского. Все получилось!» – сказала руководитель коллектива «Дети Мельпомены» Анна Марфина.

Она добавила, что все шесть членов жюри поставили коллективу по 10 баллов. На фестивале «Театральные ассамблеи» выступили театральные, вокальные, хоровые, инструментальные, хореографические и цирковые коллективы. Программа гала-концерта в ДК «Балашиха», где состоялось награждение победителей, прошла в сопровождении симфонического оркестра Московской областной филармонии, солистов Большого театра, Москонцерта и музыкальных театров.

Театральный коллектив «Дети Мельпомены» был образован в 2003 году. Занятия проходят в ДК «Родник». Их посещают около 50 детей.