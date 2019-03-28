РИАМО - 28 мар. В подмосковном Долгопрудном 19 апреля пройдет ярмарка вакансий для жителей, в ней примут участие порядка 15 работодателей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Долгопрудный.

«В течение года крупные ярмарки вакансий проходят дважды – в апреле и в октябре. Очередная ярмарка вакансий состоится в ДК «Вперед» 19 апреля с 10:00 до 13:00», – сказала начальник отдела содействия занятости населения ЦЗН Екатерина Шатилова.

По ее словам, в ней примут участие порядка 15 работодателей, которые предоставят более 500 вакансий в Долгопрудном и ближайших городах.

Организована ярмарка вакансий для жителей города, ищущих работу, в том числе для людей предпенсионного возраста, а также инвалидов.

На ярмарке 19 апреля Долгопрудненский центр занятости населения предоставит посетителям возможность познакомиться с банком вакансий, поможет получить информацию об условиях работы, размере заработной платы, социальных гарантиях и организует первичное собеседование с работодателем.

Как уточнила Шатилова, сегодня в Долгопрудном зарегистрировано порядка 200 безработных.