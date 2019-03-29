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Общество

Как получить выплату по уходу за инвалидом в Подмосковье

На каких условиях житель Подмосковья может получить ежемесячную выплату по уходу за инвалидом, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости, Максим Богодвид
1

Кто имеет право на выплату

© РИА Новости, Кирилл Каллиников

В Подмосковье введена ежемесячная выплата для тех, кто самостоятельно ухаживает за инвалидами I и II группы, в размере 17 724 рублей. Для ее получения есть определенные условия.

Требования к гражданину, осуществляющему уход:

- неработающий;

- относится к возрастной группе от 18 до 65 лет;

- проживает в Московской области;

- не имеет медицинских противопоказаний и судимости;

- не обучается по очной или очно-заочной форме;

- прошел обучение в специальной школе ухода.

Требования к инвалиду I или II группы:

- проживает в МО;

- признан нуждающимся в стационарной форме ухода;

-  отказался от социальных услуг на дому и в стационаре.

При этом уход должен осуществляться по месту жительства инвалида или человека, который за ним ухаживает. Ухаживать могут не только родственники, но и соседи или другие люди.

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2

Куда обратиться

Для назначения выплаты житель Подмосковья должен подать заявление в местное управление социальной защиты или МФЦ.

Выплата назначается на шесть месяцев.

3

Какие документы нужно собрать

© РИАМО, Александр Манзюк

Помимо заявления потребуются:

- согласие инвалида на осуществление за ним ухода заявителем;

- паспорт заявителя;

- реквизиты банка с указанием лицевого счета заявителя;

- трудовая книжка;

- справка из образовательного учреждения – для обучающихся заочно;

- документ о прохождении обучения в школе ухода;

- справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования;

- справки из психоневрологического, наркологического, противотуберкулезного диспансеров;

- документ о признании инвалида нуждающимся в стационарной форме социального обслуживания;

- документ, подтверждающий отказ инвалида от предоставления социальных услуг на дому и в стационарной форме социального обслуживания.

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4

Что такое школа ухода

© РИА Новости, Кирилл Каллиников

Это восьмичасовой бесплатный курс обучения навыкам общего ухода за тяжелобольными людьми. Его можно пройти в организации социального обслуживания по месту жительства.

Претенденты учатся кормить и мыть инвалида, общаться с пожилыми людьми, учитывая их эмоциональные и физические возрастные изменения, наблюдать за состоянием здоровья тяжелобольного человека,

организовывать досуг пожилых людей в домашних условиях, оказывать первую помощь и обрабатывать пролежни.

В рамках обучения предусмотрено часовое практическое занятие.

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5

Как контролируется качество ухода

© Фото, администрация Рузского района

В территориальных подразделениях соцзащиты создадут комиссии, которые будут проводить проверки за качеством ухода:  

- плановые (один раз в месяц);

- внеплановые (при поступлении жалоб).

При этом будет оцениваться:

 - состояние жилого помещения,

- гигиеническое и психологическое состояние инвалида,

- своевременность оказания ему медицинской помощи и наличие лекарств,

- регулярность и качество питания,

- организация досуга инвалида с учетом его физиологических и психических особенностей;

- отзывы самого инвалида.

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ИнвалидыПодмосковье
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