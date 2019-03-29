Как получить выплату по уходу за инвалидом в Подмосковье

Кто имеет право на выплату
В Подмосковье введена ежемесячная выплата для тех, кто самостоятельно ухаживает за инвалидами I и II группы, в размере 17 724 рублей. Для ее получения есть определенные условия.
Требования к гражданину, осуществляющему уход:
- неработающий;
- относится к возрастной группе от 18 до 65 лет;
- проживает в Московской области;
- не имеет медицинских противопоказаний и судимости;
- не обучается по очной или очно-заочной форме;
- прошел обучение в специальной школе ухода.
Требования к инвалиду I или II группы:
- проживает в МО;
- признан нуждающимся в стационарной форме ухода;
- отказался от социальных услуг на дому и в стационаре.
При этом уход должен осуществляться по месту жительства инвалида или человека, который за ним ухаживает. Ухаживать могут не только родственники, но и соседи или другие люди.
Куда обратиться
Для назначения выплаты житель Подмосковья должен подать заявление в местное управление социальной защиты или МФЦ.
Выплата назначается на шесть месяцев.
Какие документы нужно собрать
Помимо заявления потребуются:
- согласие инвалида на осуществление за ним ухода заявителем;
- паспорт заявителя;
- реквизиты банка с указанием лицевого счета заявителя;
- трудовая книжка;
- справка из образовательного учреждения – для обучающихся заочно;
- документ о прохождении обучения в школе ухода;
- справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования;
- справки из психоневрологического, наркологического, противотуберкулезного диспансеров;
- документ о признании инвалида нуждающимся в стационарной форме социального обслуживания;
- документ, подтверждающий отказ инвалида от предоставления социальных услуг на дому и в стационарной форме социального обслуживания.
Что такое школа ухода
Это восьмичасовой бесплатный курс обучения навыкам общего ухода за тяжелобольными людьми. Его можно пройти в организации социального обслуживания по месту жительства.
Претенденты учатся кормить и мыть инвалида, общаться с пожилыми людьми, учитывая их эмоциональные и физические возрастные изменения, наблюдать за состоянием здоровья тяжелобольного человека,
организовывать досуг пожилых людей в домашних условиях, оказывать первую помощь и обрабатывать пролежни.
В рамках обучения предусмотрено часовое практическое занятие.
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Как контролируется качество ухода
В территориальных подразделениях соцзащиты создадут комиссии, которые будут проводить проверки за качеством ухода:
- плановые (один раз в месяц);
- внеплановые (при поступлении жалоб).
При этом будет оцениваться:
- состояние жилого помещения,
- гигиеническое и психологическое состояние инвалида,
- своевременность оказания ему медицинской помощи и наличие лекарств,
- регулярность и качество питания,
- организация досуга инвалида с учетом его физиологических и психических особенностей;
- отзывы самого инвалида.
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