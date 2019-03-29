Как получить выплату по уходу за инвалидом в Подмосковье

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В Подмосковье введена ежемесячная выплата для тех, кто самостоятельно ухаживает за инвалидами I и II группы, в размере 17 724 рублей. Для ее получения есть определенные условия.

Требования к гражданину, осуществляющему уход:

- неработающий;

- относится к возрастной группе от 18 до 65 лет;

- проживает в Московской области;

- не имеет медицинских противопоказаний и судимости;

- не обучается по очной или очно-заочной форме;

- прошел обучение в специальной школе ухода.

Требования к инвалиду I или II группы:

- проживает в МО;

- признан нуждающимся в стационарной форме ухода;

- отказался от социальных услуг на дому и в стационаре.

При этом уход должен осуществляться по месту жительства инвалида или человека, который за ним ухаживает. Ухаживать могут не только родственники, но и соседи или другие люди.

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