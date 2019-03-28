РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 17-летний подросток втайне от родителей ночью катался на автомобиле, врезался в дорожный знак, повредил две иномарки и получил сотрясение головного мозга, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В микрорайоне Климовск 17-летний подросток тайком от родителей, пока они спали, взял ключи от семейной машины и решил прокатиться по ночному городу.

«Юноша 27 марта в 03:45, двигаясь на автомобиле Hyundai Getz по улице Ленина со стороны улицы Школьная в сторону Зеленого проезда, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на стойку дорожного знака, а затем на припаркованные машины Hyundai Porter и Chevrolet Cruze. В результате ДТП подросток госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга. Родители узнали о случившемся от сотрудников полиции», – говорится в сообщении.

Полиция напоминает, что весна – традиционное время года, когда молодежь начинает пробовать свои возможности в управлении авто и мототранспортом. Родителям следует быть особенно бдительными, контролировать место нахождения и досуг своих детей, не лениться говорить о последствиях необдуманных поступков. Также убирать подальше ключи от автомобиля на всякий случай.