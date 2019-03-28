РИАМО - 28 мар. В Московской области задержали последнего соучастника нападения на милиционера на станции «Парк культуры» московского метро в 2007 году, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

14 июля 2007 года Базыкин совместно с Синельщиковым и Кузнецовым, будучи в алкогольном опьянении, в вестибюле станции «Парк Культуры» нарушали порядок и курили. К компании подошел милиционер и указал им на недопустимость такого поведения. После этого трое нарушителей проследовали в комнату милиции, где напали на сотрудника и начали его избивать. Во время избиения молодые люди отобрали у сотрудника оружие и попытались им воспользоваться. Сотрудник милиции, вернув себе оружие, застрелил одного из нападавших.

«Базыкин скрылся от органов следствия, а Синельщиков был задержан и позднее в 2008 году был осужден к длительному сроку лишения свободы. Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска подозреваемый в совершении указанного преступления был задержан 27 марта 2019 года на территории Московской области», – говорится в сообщении.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в 2007 году по статье 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья).

Следователи проводят с фигурантом комплекс следственных действий. В ближайшее время в отношение него будет избрана мера пресечения.