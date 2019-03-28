РИАМО - 28 мар. Благодаря особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в инновационную сферу столицы за последние годы было вложено около 20 миллиардов рублей, сообщил в четверг руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Основные вложения в инновационную сферу в Москве сконцентрированы в нашей особой экономической зоне, которая называется «Технополис «Москва». У них две площадки - одна в Печатниках, другая в Зеленограде. Мы суммарно посчитали, что порядка 20 миллиардов рублей за 4-5 лет с этой площадкой уже вложено в инновационные вещи», - сказал Прохоров в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что сумма вложений в инновационную сферу у Татарстана и Калужской области, которые тоже развивают особые экономические зоны, превышает показатели Москвы на 20%. Поэтому Прохоров уверен, что столица в ближайшее время обойдет эти регионы.

ОЭЗ «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок, четыре из которых расположены в Зеленограде и одна — в Печатниках. Особая экономическая зона объединяет несколько высокотехнологичных отраслей производства: микроэлектронику, оптику, робототехнику, медицинские технологии и оборудование.