РИАМО – 28 мар. Столичный спорткомплекс «Олимпийский» после масштабной реконструкции сохранит свою концертную функцию, передает РИА Новости.

Директор по проектированию СК «Олимпийский» Галина Гордюшина отметила, что в обновленном комплексе появится множество новых спортивных помещений и сервисов, при этом концерты по-прежнему будут проводиться.

«Он будет меньше, чем сейчас, но тем не менее возможность проводить большие концерты останется, но уже под крышей», – сказала Гордюшина на презентации проекта реконструкции.

По ее словам, кровлю «Олимпийского» планируется сделать эксплуатируемой и изменить ее форму с вогнутой на выпуклую, что позволит разместить под ней концертный зал. При этом высота комплекса и его визуальное восприятие не изменятся.

Проект реконструкции предусматривает строительство в нем подземного паркинга, добавила она.

Компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева приобрела СК «Олимпийский» в конце декабря 2017 года. В спорткомплексе решили провести масштабную реконструкцию стоимостью порядка 400 миллионов долларов. После окончания ремонта в комплексе должен появиться аквапарк, новый концертный зал, многозальный кинотеатр и центр экстремального спорта.