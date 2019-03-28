РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 мар. Десятиклассник из школы №15 подмосковного Красногорска Дмитрий Ясинецкий стал призером Всероссийской олимпиады для школьников по математике, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Ученик 10 класса инженерного профиля школы №15 Дмитрий Ясинецкий стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников «Кирилл Разумовский – к вершинам знаний», – говорится в сообщении.

Команда школы №15 в составе шести человек достойно защитила честь городского округа на региональном этапе. В финале красногорский школьник вошел в тридцатку сильнейших математиков-десятиклассников России.

«Всероссийская олимпиада школьников «Кирилл Разумовский – к вершинам знаний» проходит ежегодно с 2010 года. В этом году приняло заключительном этапе приняли участие 645 человек. Победителям и призерам ФГБОВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского» дает дополнительные баллы при поступлении», – заключается в сообщении.