РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 мар. Госавтоинспекторы Балашихи провели для школьников Реутова занятие по правилам дорожного движения в формате пешей прогулки, мероприятие прошло в рамках информационно-профилактического мероприятия «Весенние каникулы», говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Перед началом экскурсии сотрудник Госавтоинспекции подробно объяснил юным пешеходам, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, рассказал ребятам о дорожных ловушках, которые могут подстерегать ребят на дороге, а также о том, как их избежать. После профилактической беседы школьники отправились по безопасному маршруту», – говорится в сообщении.

Автоинспекторы у пешеходных переходов и перекрестков разъясняли ребятам на примере конкретной дорожной ситуации, почему важно останавливаться перед пересечением проезжей части, отмечать для себя, видит водитель пешехода и пропускает ли его, и в каких зонах пешеход не должен выходить на проезжую часть.

Сотрудники Госавтоинспекции также напомнили ребятам, в чем опасность выхода на дорогу из-за неподвижного автомобиля. Кроме того, школьники на практике отработали правила безопасного перехода по нерегулируемому и регулируемому пешеходному переходу.

По итогам мероприятия школьникам вручили тематические памятки по ПДД и световозвращающие элементы в виде наклеек.