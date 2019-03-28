РИАМО - 28 мар. Россельхознадзор планирует ограничить поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии, на которых ранее были выявлены нарушения, сообщает Газета.ru.

«Уточняется, что меры вводятся в отношении двух предприятий, на одном из которых в сыре повторно нашли противогрибковый препарат, а на другом – обнаружили кокцидиостатики в колбасных изделиях», – говорится в сообщении.

Ограничения вступят в силу уже с 30 марта. Кроме того, Россельхознадзор введет усиленный контроль в отношении еще двух компаний, где также зафиксированы нарушения, в частности, в форели обнаружены бактерии группы кишечной палочки и дрожжей твороге.