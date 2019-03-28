РИАМО - 28 мар. В Новлянском микрорайоне Воскресенска возводят физкультурно-оздоровительный центр с крытым бассейном, достроить объект планируют осенью 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«ООО «Мособлинтерстрой» ведет строительство физкультурно-оздоровительного центра с крытым бассейном в Новлянском микрорайоне Воскресенска. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных инвестиционных средств», – говорится в сообщении.

Площадь будущего ФОКа составит 5,6 тысячи квадратных метров, предусмотрены детские бассейны, 25-метровый бассейн для взрослых, залы для единоборств и танцев, тренажерный зал.

Строительство физкультурно-оздоровительного центра планируется завершить осенью 2019 года.

Аналогичный ФОК, построенный инвестором, успешно работает в городском поселении Белоозерский Воскресенского района.

Кроме строительства спортивного объекта ООО «Мособлинтерстрой» по инициативе администрации района реконструировало стадион у школы №7 в Новлянском микрорайоне. Теперь здесь оборудованы площадки для футбола, волейбола, воркаута, стритбола, настольного тенниса, а также беговая дорожка.