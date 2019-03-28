РИАМО - 28 мар. В здании Московской городской думы состоялась церемония открытия экспозиции «Скульптура цвета», свои живописные работы на выставке представила академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ Нателла Тоидзе, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В церемонии открытия выставки принял участие председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Также мероприятие посетили близкие Тоидзе, художники и критики.

«Главный художник сегодня здесь ты (Тоидзе – ред.)! Есть некое притяжение во всех твоих работах. На каждую работу можно очень долго смотреть. Ты словно входишь всем своим нутром в работы и получаешь дополнительную энергетику», - сказал Герасимов.

Он также отметил профессионализм Тоидзе, яркую индивидуальность и монументальность ее полотен. После Герасимов наградил художницу благодарственной грамотой за организацию персональной выставки «Скульптура цвета», которая продлится в столичном парламенте по 5 апреля.

Свои большие полотна Нателла Тоидзе пишет исключительно на пленэрах, в любую погоду и сезон. Художница сочетает декоративизм и натурное видение, сложные пространственные решения и плоскостные композиции.

«Это традиционная русская школа. Это все очень «наше». Мне кажется, что некоторые вещи, которые я вижу, я знаю наизусть. Ты замечательно находишь нужные точки в природе», - сказал художественный критик, искусствовед и поэт Вильям Мейланд.

Сама Тоидзе призналась, что художнику всегда приятно, когда его работы нравятся публике.

«Все работы были сделаны на пленэре. Когда я нахожусь на пленэре, то я в основном воплощаю воздух, небо, облака, огромное количество рефлексов, теней - все это движется и наполняет работу. Даже птицы, которые поют в это время, они тоже каким-то образом входят в общий образ того, что ты делаешь. Конечно, в этом движении ты находишь какой-то живописный язык и в рамках своего холста пытаешься вот это все собрать и сделать. Конечно, в этот момент надо быть безусловно сильной», - рассказала Тоидзе.