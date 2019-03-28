РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. Жительницы подмосковного Подольска пожаловались общественной палате горокруга на незаконное включение в квитанцию платы за капремонт, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска в четверг прошел очередной прием граждан членами общественной палаты горокруга. В ходе мероприятия к общественникам обратились жительницы дома №16 по улице Литейная. Они отметили, что данный многоквартирный дом был признан ветхим с высокой степенью износа, а жителей давно уже обещают расселить. Однако в текущем году в квитанцию на оплату ЖКУ включили плату за капремонт.

«Это интересная ситуация, так как дом находится в критическом состоянии и подлежит сносу. А сейчас получается, что статус дома поменялся непонятным образом, в результате чего жители вынуждены начинать вновь платить взносы за капитальный ремонт включая просроченную задолженность, чуть ли не с 2014 года. Поэтому я планирую обратиться в соответствующий комитет администрации и выяснить, в чем причина», – сказал член общественной палаты горокруга Андрей Филимонов.

По его словам, с этим вопросом планируется разобраться и решить его.

Помимо этого, в ходе приема к общественникам обратилась и пожилая жительница горокруга, которая приобрела квартиру в доме, возведенном на непредназначенной по категории для многоэтажного строительства земле.

«Это сложный вопрос. Нам непонятен статус земельных участков. Однако решение существует. В ходе приема нами была намечена путевая карта решения проблемы», – отметил Филимонов.

Данный вопрос общественники взяли под свой контроль и разъяснили все дальнейшие действия обратившейся.