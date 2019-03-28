РИАМО - 28 мар. В районе деревни Ликова в Новомосковском административном округе готовится к открытию школа на 600 учеников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В районе деревни Ликова #ТиНАО готова к открытию первая школа на 600 учеников. Раньше местным детям приходилось ездить на учебу во Внуково», – написал мэр в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что с момента присоединения в новой Москве появилось уже 60 социальных объектов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 15 детских садов и 15 школ.

По данным Мосгосстройнадзора, в школе-новостройке учебные помещения для разных возрастных групп расположены на разных этажах. На прилегающей территории оборудованы физкультурно-спортивная зона с игровым полем, беговые и велодорожки, баскетбольная и волейбольная площадки. Кроме того, создана зона отдыха начальных и средних классов.