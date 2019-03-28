РИАМО – 28 мар. В программу Московского культурного форума вошло более 800 мастер-классов, творческих встреч, концертов, экскурсий и тренингов, за четыре дня работы на мероприятиях в Центральном выставочном зале «Манеж» побывали 56 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культуры.

Также в городской акции «Ночь театров», прошедшей в рамках форума, приняли участие 13,5 тысячи зрителей.

«Увидеть лучшие театральные постановки, пообщаться с режиссерами и актерами, а также заглянуть за кулисы во время экскурсий можно было на 78 площадках, главной из которых стал Центральный выставочный зал «Манеж». Московский культурный форум стал знаковым и ожидаемым событием. Это прекрасная площадка для общения и встреч жителей Москвы с деятелями искусства, обсуждения проблем культуры и ее развития; место для обмена опытом и лучшими практиками», – отмечается в сообщении.

В этом году, учитывая объявленный президентом Год театра в России, пространство Манежа было отдано театру и театральным деятелям.

«Все программы, которые мы планировали, состоялись. А это огромное количество представлений и концертов, мастер-классов и творческих встреч, а также очень насыщенная деловая сессия», – заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

В этом году в форуме принимали участие свыше 500 учреждений культуры.

«Программа включала более 800 мероприятий. Две сцены – главная и малая, семь профильных платформ, четыре лектория, 79 лекций, семинаров, мастер-классов и интенсивов», – подчеркивается в материале.

Зрители смогли посмотреть 44 спектакля, поучаствовать в 43 дискуссиях, а также посетить 39 концертов солистов и артистических групп.

«Для посетителей работали 38 интерактивных зон и инсталляций. Желающие могли увидеть 34 презентации разных проектов в области культуры и искусства, 28 интернет-трансляций, а также присоединиться к творческим встречам, литературным чтениям, открытым интервью, мероприятиям детской программы», – перечисляется в сообщении.

В нынешнем году форум посвятили семи темам, таким как театры, музеи, культурные центры, кинотеатры, библиотеки, школы искусств и парки. Программу поделили на две части: развлекательно-образовательную и деловую. В рамках первой прошли спектакли, концерты, чтения. Деловая часть включала дискуссии, лекции и круглые столы.

Московский культурный форум проходил в центральном выставочном зале «Манеж» с 22 по 25 марта.